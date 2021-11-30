В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Японии, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным агентства, речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии. Ранее сообщалось, что в ходе тестирования в аэропорту Нарита у него был получен положительный результат теста на коронавирус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.