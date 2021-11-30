Совет старейшин Еревана выделит деньги на строительство памятника жертвам 1 марта 2008 года
12:37, 30 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет старейшин Еревана выделит средства на строительство и установку памятника жертвам событий 1 марта 2008 года в Ереване.
Как сообщает «Арменпресс», решение принято на 3-м заседании 7-й сессии мэрии Еревана.
За решение проголосовали 42 члена Совета старейшин, один воздержался.
Работы будут проводиться в рамках программы «Реставрация и сохранение памятников».
Проект представил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян. «Дотации в доходной части бюджета общины Ереван на 2021 год планируется увеличить на 96,4 млн драмов. Установку памятника осуществит участник, признанный победителем тендерной комиссии, созданной распоряжением мэра Еревана », - сказал Нерсисян.
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