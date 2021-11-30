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Минобороны не опровергает и не подтверждает информацию о выводе азербайджанских войск из Ишханасара

Минобороны не опровергает и не подтверждает информацию о выводе азербайджанских войск из Ишханасара
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Минобороны РА прокомментировали распространившуюся новость о выводе азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения в Ишханасаре.

В ответ на запрос «Арменпресс» Министерство обороны не подтвердило и не опровергло эту новость, призвав распространять информацию о приграничной ситуации, передвижениях вооруженных сил, оккупированных территориях или других действиях не со слов лидеров общины, а основываясь на официальных заявлениях Министерства обороны.
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