Минобороны не опровергает и не подтверждает информацию о выводе азербайджанских войск из Ишханасара







В ответ на запрос ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Минобороны РА прокомментировали распространившуюся новость о выводе азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения в Ишханасаре.В ответ на запрос «Арменпресс» Министерство обороны не подтвердило и не опровергло эту новость, призвав распространять информацию о приграничной ситуации, передвижениях вооруженных сил, оккупированных территориях или других действиях не со слов лидеров общины, а основываясь на официальных заявлениях Министерства обороны.