Тела 11 горняков обнаружили в шахте "Листвяжная"
Тела 11 горняков найдены в шахте "Листвяжная", транспортировать их наверх пока нельзя из-за метана. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В шахте обнаружены тела 11 шахтеров, 10 из них подготовлены к транспортировке наверх. Пока подъем не осуществляется из-за высокого уровня метана", - сказал собеседник агентства.
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