Тела 11 горняков найдены в шахте "Листвяжная", транспортировать их наверх пока нельзя из-за метана. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В шахте обнаружены тела 11 шахтеров, 10 из них подготовлены к транспортировке наверх. Пока подъем не осуществляется из-за высокого уровня метана", - сказал собеседник агентства.