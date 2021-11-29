Посол Армении провел встречу с министром туризма и древностей Египта

Посол Армении в Египте Грачья Поладян встретился 28 ноября с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в ходе беседы был обсужден ряд вопросов, связанных с археологией, раскопками и туризмом. Двусторонне подчеркнута важность расширения сотрудничества в этих сферах, а также соответствующей правовой базы.

Предложения посла Армении получили положительный отклик, и стороны договорились активизировать совместную работу в указанных сферах.