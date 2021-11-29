Парламентарии Армении и Греции обсудили послевоенную ситуацию

Члены группы дружбы Армения-Греция Национального Собрания Армении Владимир Варданян, Арусяк Джулакян и председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян 29 ноября встретились с председателем группы дружбы Греция-Армения парламента Греции Димитриосом Маркопулосом и членами возглавляемой им делегации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, армянские парламентарии высоко оценили армяно-греческие отношения, подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между парламентами двух стран и тесной работы групп дружбы. С точки зрения укрепления межпарламентского сотрудничества особо отмечена важность совместной работы в рамках международных парламентских структур.

Арман Егоян высоко оценил реализацию финансируемой ЕС программы Twinning «Укрепление возможностей Национального собрания Республики Армения для дальнейшей поддержки контроля и выполнения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве», которая была поручена парламентам Греции и Италии. Председатель комиссии отметил, что эта программа впервые реализуется для Национального Собрания и играет большую роль в развитии потенциала парламента. Стороны выразили уверенность, что благодаря программе связи между парламентами двух стран еще больше укрепятся.

Собеседники коснулись также многовековой дружбы и общих проблем армянского и греческого народов. Была затронута послевоенная ситуация, подчеркнута важность установления безопасности и стабильности в регионе.

Парламентарии также подчеркнули необходимость развития сотрудничества в экономической и туристической сферах.