18-й Международный кинофестиваль «Кин» будет проводиться онлайн и офлайн

18-й Международный кинофестиваль «Кин» («Женщина») в текущем году будет проводиться онлайн и офлайн и пройдет с 29 ноября по 3 декабря.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе оргкомитета, целью фестиваля является продвижение женского творчества, создание сети между женщинами-режиссерами из разных частей мира и содействие лучшему пониманию разных культур и друг друга. Цель фестиваля также - через фильмы обратиться к проблемам насилия, неравенства, дискриминации и других проблем, связанных с правами женщин и гендерными проблемами.

Показы будут проходить в зале ВАБС (Мелик Адамян 2/2). Затем фильмы будут доступны в интернете. Каждый фильм доступен для 300 онлайн-просмотров. На фестивале можно будет посмотреть 51 фильм из 19 стран.

В этом году у будут традиционные конкурсные и гостевые программы.

В рамках гостевой программы будут показаны известные фильмы, премьера которых состоялась на Берлинском кинофестивале и Каннском кинофестивале. «Маленькая мама» Селин Сьяммы и «Если стихнет ветер» Норы Мартиросян будут показаны только в режиме оффлайн.

В рамках кинофестиваля будет воздана дань памяти советского кинорежиссера Екатерины Вермишевой.

В состав жюри входят Люсьен Керри (продюсер, США), Елена Куценко (киновед, Россия), Тамара Акопян (киновед, Армения), Карине Аванян (журналистка, Армения), Ованес Акопян (кинорежиссер и оператор, Армения).

По окончании фестиваля будут вручены следующие призы в следующих номинациях:

лучший фильм, специальный приз, приз Российского центра науки и культуры, приз зрительских симпатий.