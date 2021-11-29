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Меркель призвала заключить международное соглашение по предотвращению пандемий

Меркель призвала заключить международное соглашение по предотвращению пандемий

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель призвала заключить международное соглашение по предотвращению пандемий, которое бы включало в себя и вопрос финансирования соответствующих усилий. Как передает Арменпресс, об этом она заявила в понедельник, выступая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы должны прописать подлежащие обязательному исполнению и в соответствии с международным правом меры по улучшению усилий в деле предупреждения, обнаружения и реагирования в соглашении по пандемиям", - считает Меркель. Она призвала сообща работать над преодолением таких глобальных вызовов.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила новый штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.

 


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