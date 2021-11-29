Дешевая электроэнергия и обеспечение 25% общего потребления: в Ереване запущена новая электростанция

В Ереване запущена новая парогазовая электростанция с комбинированным тепловым и газовым циклом мощностью 250 МВт. Как передает «Арменпресс», проект реализован компанией «Ренко» и организациями и физическими лицами итальянского государственного экспортно-кредитного агентства «Seas Simest».

Выступая перед журналистами, президент компании «Ренко» Джованни Гаспарини отметил, что это большое событие и для их компании, и для Армении, потому что запущена электростанция с комбинированным тепловым и газовым циклом мощностью 250 МВт, оборудованная новейшими технологиями.

«Это позволит нам получать очень дешевую электроэнергию. Цена составит около 29 драмов / кВтч. Если посчитать, что потребление в Армении достигнет 1 000 мегаватт, это означает, что мы сможем обеспечить до 20-25% потребления», - сказал Джованни Гаспарини.

По словам президента компании «Ренко», к строительным работам было привлечено от 800 до 1 000 работников, в основном местных жителей, а после ввода электростанции в эксплуатацию будет 50 новых постоянных рабочих мест.

«На проект потрачено около 280 миллионов евро. Инвестиции полностью частные», - подчеркнул Джованни Гаспарини.

Мауро Далгунсо, исполнительный директор итальянского государственного экспортно-кредитного агентства «Seas Simest», доволен реализацией проекта.

«Это первая инвестиционная программа, но мы можем с уверенностью сказать, что успех программы является отличным условием, чтобы и другие итальянские компании задумались о подобных программах и инвестировали в Армению. Армения - очень важная страна, она находится на перекрестке экономических систем, она представляет большой интерес, она может быть интересна иностранным инвесторам», - заключил Мауро Далгунсо.