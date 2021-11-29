Суд над Саакашвили начался – экс-президент находится на скамье подсудимых

В Тбилисском городском суде начался первый процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На этот раз рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая выступил с ходатайством дать журналистам возможность транслировать судебный процесс в прямом эфире. Он призвал суд учесть то, что подобный прецедент имел место во время рассмотрения дела лидера "Единого национального движения" Ники Мелия.

Эту небольшую часть судебного заседания в прямом эфире транслировал второй адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе. Адвокат отключил запись после того, как судья предупредила о том, что в противном случае он будет вынужден покинуть зал суда.

Параллельно у здания суда проходит акция соратников и сторонников Саакашвили. Незадолго до начала процесса на акции произошла стычка между митингующими и полицией.

Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы.

Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным следствия, 29 сентября он незаконно пересек границу и был арестован 1 октября, за день до выборов в органы местного самоуправления. В тот же день он объявил голодовку, которую прекратил лишь спустя 50 дней, после того, как его перевезли из тюремной больницы в горийский госпиталь.