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Палата представителей Австралии призвала правительство признать Геноцид армян

Палата представителей Австралии призвала правительство признать Геноцид армян

Палата представителей Австралии единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую федеральное правительство признать Геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи в 1915-1923 годах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

«Палата представителей сказала свое слово. Самый большой и представительный законодательный орган в австралийском парламенте единогласно призвал правительство признать Геноцид армян, ассирийцев и греков. Эта единодушная позиция исключает вмешательство Турции во внешнюю политику Австралии и призывает нашего премьер-министра и его правительство поддержать избранных представителей и назвать геноцид Геноцидом», - сообщил Айк Кайсерян, исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии.


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