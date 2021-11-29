Палата представителей Австралии призвала правительство признать Геноцид армян

Палата представителей Австралии единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую федеральное правительство признать Геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи в 1915-1923 годах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

«Палата представителей сказала свое слово. Самый большой и представительный законодательный орган в австралийском парламенте единогласно призвал правительство признать Геноцид армян, ассирийцев и греков. Эта единодушная позиция исключает вмешательство Турции во внешнюю политику Австралии и призывает нашего премьер-министра и его правительство поддержать избранных представителей и назвать геноцид Геноцидом», - сообщил Айк Кайсерян, исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии.