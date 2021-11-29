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В Арцахе подтверждено 11 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе подтверждено 11 новых случаев заражения COVID-19

28 ноября в Республике Арцах проведено 75 тестов, зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 115 инфицированных. Врачи состояние 19 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 57 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

 В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 22 999 граждан, из которых у 3 899 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.


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