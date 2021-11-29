В Парламенте Австралии обсудят вопрос признания Геноцида армян

29 ноября в Палате представителей Австралии впервые будет обсуждена резолюция, призывающая правительство признать Геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Резолюция, представленная депутатом Трентом Зиммерманом, призывает правительство Австралии присоединиться к Конвенции 1948 года о предупреждении преступления Геноцида и наказании за него, признав «Геноцид армян, греков и других христианских меньшинств в Османской империи в 1915 -1923 годах.

Если большинство сторонников резолюции проголосуют за резолюцию, Палата представителей обратится к правительству с призывом выполнить волю народа и признать Геноцид армян, ассирийцев и греков.