Япония с 30 ноября приостановит выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом

Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", - сказал он. Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.

Япония с 8 ноября смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и возобновила процесс оформления новых виз. Однако теперь она вынуждена его прервать.

Кроме того, премьер заявил, что Япония расширит список стран, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев. По словам премьера, пока на территории Японии не выявлено случаев заражения новым штаммом. Однако в настоящее время медицинские специалисты проверяют одного человека, прибывшего из Намибии. У него обнаружен коронавирус, и теперь врачи проводят анализы, чтобы подтвердить наличие или отсутствие омикрон-штамма.

Япония с 28 ноября запретила выдачу новых виз гражданам девяти стран Африки. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Лесото, Мозамбике, Малави и Замбии. Граждане Японии и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории перечисленных государств, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.