Спасатели потушили пожар в городе Севан

28 ноября в 23:02 в Гегаркуникский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги - в городе Севан на улице Красной Армии загорелась мастерская. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС РА.

На место происшествия выехали две пожарные части пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС.

Пожар был локализован в 01:07 29 ноября, потушен в 02:00. Сгорело напольное покрытие строения на улице Красной Армии (около 75 квадратных метров), потолочное покрытие (около 15 квадратных метров) и бытовые предметы.