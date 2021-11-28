Ушел из жизни журналист Ара Галоян. Прощание в церкви Св. Иоанна Крестителя в Конде

Заслуженный журналист Ара Галоян скоропостижно скончался из-за внезапной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает 168.am, добавив, что профессия философа наделила Ара Галояна особым, галояновским отношением и любовью к жизни, людям, друзьям и окружению, весьма малую часть которой он выразил в своих статьях, отличающихся особым галояновским стилем.

С первого дня основания «168 часов» Ара Галоян вел свою рубрику, которую, к сожалению, мы будем заполнять только своими прекрасными и теплыми воспоминаниями об Ара.

Ара Галоян был одним из преданных своему делу журналистов, стоящих у истоков не только нашей газеты, но и армянской журналистики. Помимо журналистских навыков и высокого профессионализма, он был достойным и благородным, ответственным гражданином, настоящим интеллектуалом.

Вся наша редакция разделяет скорбь членов семьи Ара Галояна - его жены, дочерей, родственников и друзей.

Мы всегда будем помнить Ара, его заразительную улыбку и безграничную доброту, добродетели верного христианина и тонкий юмор гюмрийца», - говорится в публикации.

Издание сообщает, что прощание с Ара Галояном состоятся 29 ноября с 18:00 до 19:45 в церкви Святого Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) в Ереване, в Конде. Похороны пройдут из этой же церкви 30 ноября в 12:30, на кладбище "Спандарян" в Ереване.

Отмечается, что в 1976-1981 гг. Ара Галоян учился на философском факультете Ереванского государственного университета.

В 1984-1987 гг. был аспирантом кафедры прикладной социологии.

В 1991–1995 гг. работал заведующим отделом экономических программ Управления телевидения и радио РА, затем главным редактором.

В 1995–1999 гг. работал в газете "Аравот" экономическим обозревателем.

В 1999-2001 гг. был главным редактором газеты «Жаманак».

В 2001 г. работал репортером радиостанции «Свобода».

С 2002 года работал на «Шогакат ТВ» программным директором.

С 2004 года работал в газете «168 часов» экономическим обозревателем.