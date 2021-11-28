COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 78 новых случаев   

27 ноября в Арцахе проведено 335 анализов, по результатам которых зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс Министерстве здравоохранения Республики Арцах, в настоящее время стационарное лечение от коронавируса получают 113 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 52, в том числе молодых - как тяжелое.

«В 2021 году 22924 гражданина были протестированы с целью лабораторного выявления коронавируса, у 3888 из них тесты показали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше», - сообщает источник, подчеркивая важность того, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19.

Как говорится в сообщении ведомства, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.