COVID-19: в Армении подтверждено 409 новых случаев заражения и 1106 новых  случаев выздоровления

По состоянию на 11:00 часов 28 ноября в Армении подтверждено 409 новых случаев коронавируса, за один день проведено 7169 тестов, выздоровели 1106 пациентов, зарегистрировано 29 смертей.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, подтвержден 337 931 случай заболевания коронавирусом, из которых 315 126 находятся в стадии выздоровления. В настоящее время 13 852 пациента проходят лечение.

Всего зарегистрировано 7514 случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертей от других болезней - 1439.

Всего было проведено 2 356 046 тестов.