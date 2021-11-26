В Армении наблюдается активизация российских инвестиций: Пашинян

В 2021 году в Армении наблюдается активизация российских инвестиций. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи.

«В 2021 году наблюдается определенная активизация российских инвестиций в Армению. И это очень важно для нас, потому что я думаю, что это также сигнал для инвесторов, что Армения - очень надежная страна в регионе, это, конечно, очень важно для нас», - сказал Пашинян.

Он отметил, что, к сожалению, экономические трудности, связанные с коронавирусом, продолжаются. Зафиксирована активизация торговли в рамках ЕАЭС.

Премьер выразил надежду, что наконец-то будет принято решение об открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, что обязательно приведет к активизации торгово-экономических связей в двусторонних отношениях между Арменией и Россией и в рамках ЕАЭС.

Премьер-министр подчеркнул, что двусторонние отношения между Арменией и Россией очень важны.