Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви

Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву оливковые ветви как символ урегулирования.

"Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам трехсторонних переговоров по Карабаху.

Эта статуэтка выполнена в двух экземплярах в виде золотой оливковой ветви с плодами. На постаменте написано "Сочи 26 ноября 2021 г".