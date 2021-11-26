Всеармянский фонд «Айастан» в рамках телемарафона собрал более 12 млн долларов

Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» с заглавием «Жизнеспособные приграничные регионы» 25 ноября прошел в Лос-Анджелесе, и, по предварительным подсчетам, собрано 12 млн 351 тыс долларов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Всеармянского фонда «Айастан», средства телемарафона будут направлены на финансирование медицинских, социальных и культурных программ, а также программ развития инфраструктуры приграничных общин Армении.

«Во время марафонов Всеармянский фонд «Айастан» в США собрал 7 861 000 долларов, французский филиал - 3 990 000 долларов, а канадский филиал - 500 000 долларов. Отметим, что сбор пожертвований продолжается, поэтому окончательные итоги будут подведены до конца года», - говорится в сообщении.