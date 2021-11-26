Завершились переговоры Пашинян-Путин-Алиев: встреча длилась около трех часов 

Трехсторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Сочи завершились: они продлились около трех часов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, трехсторонняя встреча завершилась", - сказал он.

До этого в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи президент РФ затронул вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и приграничных инцидентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после трехсторонней встречи Владимир Путин проведет отдельную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.