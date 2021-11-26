Вице-спикер НС отметил эффективное сотрудничество между посольством КНР и парламентом Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель группы дружбы Армения-Китай Акоп Аршакян 26 ноября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Фан Йонга.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовали члены группы дружбы Б.Тунян, Л.Назарян, Г.Арсенян.

Приветствуя гостя, А.Аршакян с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество между посольством КНР в Армении и НС Армении, подчеркнув особую роль посла.

“Армяно-китайские отношения продолжают прогрессировать, есть потенциал для углубления взаимопонимания и взаимного доверия. Армения заинтересована в упрочении двусторонних отношений в различных областях – политической, экономической и гуманитарной”, - констатировал вице-спикер.

Посол, в свою очередь, высоко оценил уровень политического диалога между Арменией и КНР. По мнению Фан Йонга, необходимо активизировать парламентское сотрудничество, оживить взаимные визиты, замедлившиеся из-за пандемии.

А.Аршакян, как руководитель группы дружбы, особо отметил действенное значение этого формата в активизации контактов между законодателями и продвижении двусторонней повестки.

Л.Назарян коснулась совместной борьбы с коронавирусной пандемией, подчеркнув содействие Китая нашей стране в этом вопросе.

Г.Арсенян в контексте расширения двустороннего сотрудничества обратился к необходимости реализации культурно-образовательных программ, что позволит двум народам взаимно познакомиться с культурными ценностями.

Б.Тунян, подчеркнув важность экономического сотрудничества, выразил мнение, что, несмотря на пандемию, динамика развития экономических отношений в основном сохранилась. Депутат отметил необходимость увеличения объемов двустороннего товарооборота.

Стороны также затронули развитие сотрудничества в сфере туризма.