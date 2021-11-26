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Сирвард Геворгян назначена генеральным секретарем министерства юстиции Армении

Сирвард Геворгян назначена генеральным секретарем министерства юстиции Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сирвард Геворгян назначена генеральным секретарем министерства юстиции Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Сирвард Геворгян занимала должность советника министра юстиции Армении с 14 октября 2021 года.


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