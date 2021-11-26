Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сирвард Геворгян назначена генеральным секретарем министерства юстиции Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Сирвард Геворгян занимала должность советника министра юстиции Армении с 14 октября 2021 года.