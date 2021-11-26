Азиатские индексы выросли - 26-11-21

ТОКИО, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.53% и составил 28751.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.01% и составил 1984.98 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.56% и составил 3564.09 пункта, а HANG SENG снизился на 2.67% и составил 24080.52 пункта.