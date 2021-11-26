Владимир Путин встретился с Ильхамом Алиeвым, затем состоится трехсторонняя встреча
15:58, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Сочи президент России Владимир Путин встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиewym, после чего следует трехсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
После трехсторонней встречи Президент России проведет отдельную встречу с Премьер-министром РА. Об этом, как сообщает «Арменпресс», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Частный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиeвым только что начался в Сочи. По окончании встречи ожидается встреча Путина, Алиева и Пашиняна. После этого Путин поговорит с Пашиняном наедине. Другими словами, у Путина две двусторонние встречи и одна трехсторонняя встреча», - сказал Песков.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен