МИД РФ надеется, что в Сочи будут отмечены направления урегулирования между Арменией и Азербайджаном







По словам Руденко, Россия ожидает скорейшего наступления долгожданного мира и стабильности в двух странах.



«Общая цель встречи - подвести итоги прошлого года после подписания трехсторонней декларации о прекращении огня 9 ноября 2020 года, чтобы увидеть, что было сделано, что можно сделать для продвижения мирного процесса, как способствовать дальнейшему урегулированию между двумя странами в целом. Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, подписавших заявление, обозначат эти перспективные направления», - сказал Руденко, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи.



Высокопоставленный дипломат добавил, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта есть известные всем проблемы.



«Речь идет о разблокировке транспортных коммуникаций, речь идет о демаркации армяно-азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы наблюдаем определенные вооруженные инциденты, даже гибнут люди», - сказал Руденко. ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Российская сторона надеется, что на предстоящей встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи можно будет обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как сообщает «Арменпресс» , об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.По словам Руденко, Россия ожидает скорейшего наступления долгожданного мира и стабильности в двух странах.«Общая цель встречи - подвести итоги прошлого года после подписания трехсторонней декларации о прекращении огня 9 ноября 2020 года, чтобы увидеть, что было сделано, что можно сделать для продвижения мирного процесса, как способствовать дальнейшему урегулированию между двумя странами в целом. Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, подписавших заявление, обозначат эти перспективные направления», - сказал Руденко, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи.Высокопоставленный дипломат добавил, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта есть известные всем проблемы.«Речь идет о разблокировке транспортных коммуникаций, речь идет о демаркации армяно-азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы наблюдаем определенные вооруженные инциденты, даже гибнут люди», - сказал Руденко.