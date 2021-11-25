Ракетный эсминец США Arleigh Burke направляется в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг на своей странице в Twitter командование Шестым флотом ВМС США.

"Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе", - говорится в публикации.

За кораблями ВМС США в акватории Черного моря следят силы и средства российского Черноморского флота. По оценке МО РФ, операции американских военных кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, подчеркнули в Минобороны.