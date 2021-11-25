В Армении подтверждено 592 новых случая коронавируса, скончались 40 человек
11:09, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 25 ноября в Армении было подтверждено 336 330 случаев заболевания коронавирусом, из которых 311 078 выздоровели и 7419 умерли.
В настоящее время фактически проходят лечение от коронавируса 16 421 пациент.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
За прошедшие сутки проведено 7666 тестов, подтверждено 592 новых случая заболевания коронавирусом, 1217 граждан выздоровели, зарегистрировано 40 смертей.
Общее количество тестов составило 2 миллиона 334 тысячи 501.
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