ЕС согласовал продление на год санкций за нарушение прав человека

Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год санкционнного режима за нарушения прав человека, которые введены в отношении граждан пяти государств, включая Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Послы согласовали продление санкционного режима за нарушение прав человека. Официальное решение Совета [ЕС] ожидается на следующей неделе", - сообщил он.

В этот черный список включены 15 физических лиц и четыре организации из пяти государств: Китая, России, Ливии, Южного Судана и Северной Кореи.