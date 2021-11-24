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ЕС согласовал продление на год санкций за нарушение прав человека

ЕС согласовал продление на год санкций за нарушение прав человека

Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год санкционнного режима за нарушения прав человека, которые введены в отношении граждан пяти государств, включая Россию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Послы согласовали продление санкционного режима за нарушение прав человека. Официальное решение Совета [ЕС] ожидается на следующей неделе", - сообщил он.

В этот черный список включены 15 физических лиц и четыре организации из пяти государств: Китая, России, Ливии, Южного Судана и Северной Кореи.


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