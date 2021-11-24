Российские миротворцы разминировали около 2 гектаров земли в Шушинском районе

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Российские миротворцы приступили к очистке территории древнего армянского кладбища Нагорного Карабаха от взрывчатых веществ в Шушинском районе Нагорного Карабаха.



Как сообщает Арменпресс, об этом распространило заявление Минобороны РФ.



В районе Шуши, недалеко от границы, российские миротворцы ищут неразорвавшиеся боеприпасы и артиллерийские снаряды. Бойцы отряда гуманитарного разминирования проводят очистку населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и предусмотренных для пастбищ территорий.