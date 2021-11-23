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Умер старейший человек на планете

Умер старейший человек на планете

На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано. Долгожительницы не стало в понедельник вечером, об этом в Facebook-аккаунте сообщило правительство города Кабанкалан.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, написали они в публикации.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.

Власти города подчеркнули, что статус покойной как старейшего человека в мире официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.


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