Лидеры Армении и Азербайджана в Брюсселе обсудят связанные с пленными вопросы

На встрече в Брюсселе 15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудят гуманитарные вопросы, в том числе вопрос о пленных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках онлайн-пресс-конференции в ответ на вопрос «Арменпресс» об ожиданиях от встречи в Брюсселе по мирному переговорному процессу и решению существующих проблем.

«Важный нюанс в том, что мы все же постараемся не смешивать обсуждаемые в разных форматах повестки. Думаю, да, часть вопросов, которые будут обсуждаться в Брюсселе, будет гуманитарным, в том числе вопрос о пленных. А также в целом будут обсуждаться вопросы наших отношений в рамках Восточного партнерства ЕС. Это также будет общее контекстное обсуждение. И я не считаю правильным формировать ожидание от какой-либо конкретной встречи, будь то негативные или позитивные ожидания, мы не должны ожидать таких быстрых результатов», - сказал Пашинян.

В регионе существует напряженность, и для того, чтобы преодолеть эту напряженность, Пашинян подчеркнул важность переговоров и использования возможностей переговоров. Премьер-министр также подчеркнул важность того, чтобы внутри или за пределами Армении не сформировали переоцененных ожиданий от этих переговоров или не пытались создать вокруг них апокалиптические настроения.

Премьер-министр напомнил, что 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России состоится встреча. «Кстати, разговоры об этой встрече начались не вчера, это переговоры, и обсуждения о них начались давно. Новости о таких встречах и договоренностях должны найти положительный отклик», - сказал премьер.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС.

Несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, Азербайджан до сих пор не возвращает всех армянских пленных.