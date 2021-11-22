Путин подтвердил готовность РФ на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, по инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток-2».

Лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.