Путин подтвердил готовность РФ на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу
19:56, 22 Ноябрь, 2021
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, по инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток-2».
Лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.
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