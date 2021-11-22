Состояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается, рассказала журналистам реаниматолог Инеза Суламанидзе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, впервые посетил Саакашвили в Горийском госпитале в субботу. В воскресенье они провели в госпитале, наблюдая за Саакашвили, практически весь день.

"Еще несколько дней заслуживают внимания, но можем с уверенностью сказать, что к этому моменту у нас не было осложнений", - сказала Суламанидзе.

По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача Элене Гиоргадзе. Все процедуры проходят в спокойном режиме.

"Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения", - сказала Инеза Суламанидзе.

По словам медика, у Саакашвили вчера было высокое давление, но сегодня он чувствует себя лучше.

Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. После завершения процесса лечения заключенного вернут в Руставскую тюрьму.

Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.