COVID-19: в Армении снизились показатели заражения
13:51, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, хотя число новых случаев сокращается.
Об этом на пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Ромелла Абовян.
«У нас количество новых случаев снизилось на 40-50%. Сегодня репродуктивность инфекции менее 1, это 0,5-0,6. То есть уровень заражения низкий, но должна сказать, что это связано с каникулами в учебных заведениях две недели назад, а в некоторых случаях с дистанционным обучением. Это решение было направлено на сокращение человеческих контактов. В тот период общественный транспорт также не был перегружен, было меньше толп, что привело к сокращению количества», - сказала Ромелла Абовян.
Учебные заведения возобновили свою работу и на данном этапе, по словам специалиста, очень важно соблюдать правила безопасности - ношение маски, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции. В то же время вакцинация является приоритетом, как важнейшая эффективная мера.
Ромелла Абовян отметила, что вакцинация проходит успешно. В любом случае с 1 декабря планируется внести новое изменение, согласно которому требование проходить тест ПЦР для сотрудников с периодичностью 14 дней, сменится на 7 дней.
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