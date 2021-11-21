Пашинян и Путин обсудили меры по стабилизации ситуации в регионе

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России.

Условлено о дальнейших контактах.