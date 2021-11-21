Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту США Джо Байдену

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю его дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю крепкого здоровья, счастья и успехов.

С величайшим удовольствием вспоминаю нашу недавнюю теплую, дружескую встречу и беседу в Глазго. Для меня дорогим воспоминанием является и наша откровенная и непосредственная встреча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 году, а полученные от нее простые человеческие впечатления сопровождают меня до сих.

Надеюсь, что в ближайшее время у нас появится новая возможность встретиться и поговорить по различным вопросам повестки дня международных и двусторонних отношений.

Долголетние отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки имеют прочную основу и надежную перспективу, учитывая взаимное доверие и уважение, а также дружеские связи между двумя народами.

В уже установившихся между нашими странами тесном сотрудничестве и партнерстве, несомненно, велики Ваша личная роль и вклад - как 46-го президента Соединенных Штатов, как 47-го вице-президента Соединенных Штатов, как сенатора с многолетним стажем.

Рад, что существует обоюдная заинтересованность в развитии межгосударственного диалога и сотрудничества в различных сферах. Армяне мира и я лично ценим непрестанные усилия - Ваши и администрации США, по признанию и осуждению Геноцида армян, что является подтверждением приверженности защите прав человека и общечеловеческих ценностей.

Убежден, что благодаря нашим личным отношениям и совместным усилиям многоплановое сотрудничество между Арменией и США может получить новое содержание. Уверен, что вместе мы сможем и впредь развивать армяно-американское сотрудничество на основе лучших традиций и опыта — на благо наших стран и народов».