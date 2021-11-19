Границы не могут быть изменены посредством силы или угрозы силой: спикер Сейма Литвы главе МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литовской Республики Андриусом Мазуронисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян подробно представил гостям очередную агрессию, развязанную азербайджанскими вооруженными силами на суверенной территории Республики Армения, добавив, что деструктивная и экспансионистская политика Азербайджана, а также звучащие в последние месяцы угрозы применения силы против территориальной целостности и суверенитета Армении и агрессивная риторика являются серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности.

В этом контексте Арарат Мирзоян особо подчеркнул важность адресной и адекватной реакции международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие провокации со стороны Азербайджана и способствовать деэскалации ситуации в регионе.

Вице-спикер Сейма Литвы подтвердил принципиальную позицию литовской стороны, согласно которой границы не могут быть изменены посредством силы или угрозы силой.

Собеседники подчеркнули важность тесного сотрудничества, основанного на традиционных дружественных отношениях двух народов и общих демократических ценностях. Андриус Мазуронис высоко оценил состоявшиеся в июне текущего года внеочередные парламентские выборы в Армении и процесс демократических реформ.

В ходе встречи, коснувшись ряда вопросов двусторонней повестки дня, стороны выразили удовлетворение активностью взаимных визитов на высоком уровне и динамикой развития армяно-литовских отношений.

Министр иностранных дел Армении и литовские парламентарии подчеркнули важность активного сотрудничества между парламентами двух стран, подчеркнув также важную роль групп дружбы. Собеседники обсудили эффективное сотрудничество между Арменией и Литвой в рамках партнерства Армения-ЕС.

Также была подчеркнута необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись требующих срочного решения гуманитарных вопросов, сторонам подчеркнули важность скорейшей репатриации армянских военнопленных, заложников и других лиц, удерживаемых в Азербайджане.