Действующий председатель ОБСЕ призвала продолжить деэскалацию

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщает Арменпресс, об этом Анн Линде сообщила на своей странице в Twitter.

«Призвала продолжить деэскалацию. Подтверждаю свою поддержку процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и моего личного представителя», - отметила Линде.