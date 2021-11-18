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Действующий председатель ОБСЕ призвала продолжить деэскалацию

Действующий председатель ОБСЕ призвала продолжить деэскалацию

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщает Арменпресс, об этом Анн Линде сообщила на своей странице в Twitter.

«Призвала продолжить деэскалацию. Подтверждаю свою поддержку процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и моего личного представителя», - отметила Линде.


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