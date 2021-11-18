Ваагн Хачатрян принял лауреата Государственной премии Армении за вклад в сферу ИТ Чи-Фун Чана

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатрян принял лауреата Государственной премии Армении за вклад в сферу ИТ, президента и главного исполнительного директора компании «Синопсис» Чи-Фун Чана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении. Министр приветствовал известного ученого, отметив, что для Армении большая честь принимать известных людей в технологической сфере, которые оказали влияние на развитие технологий в мире.

Ваагн Хачатрян представил Чи-Фун Чану развитие технологической сферы Армении с советских времен до нынешнего периода. Рассказал о политике, направленной на развитие экономики Армении, возможностях применения в ней технологий, подчеркнул, что правительство РА поставило перед министерством ВТП задачу приложить усилия для формирования, развития и продвижения в Армении экономики, основанной на технологиях.

Ваагн Хачатрян представил и реализуемые Министерством технологические программы, отметил, что ведутся целевые работы, направленные на создание в Армении среды, в которой заниматься бизнесом, применять знания было бы выгодно.

Чи-Фун Чан поделился своими впечатлениями об Армении, отметив, что он впервые приехал в Армению 17 лет назад.

«Многие спрашивали меня, почему Армения, где она, и я был вынужден посмотреть карту. Я лишь знал, что это первая христианская страна. Я был очень впечатлен историей вашей страны, но больше всего меня впечатлило то, что люди здесь ценят образование, и очень любят семью».

Китайский ученый отметил, что в Армении есть много талантов в сфере ИТ, которым нужно дать возможность проявить себя на внешних рынках, максимально использовать свои знания и потенциал.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по истории двух стран, развитию экономики посредством технологий, философии и политики, взаимоотношениям между людьми и ряду других тем.

Ваагн Хачатрян и Чи-Фун Чан выразили уверенность, что технологии не должны заменять человеческие контакты, что информационные технологии - это всего лишь инструмент, улучшающий жизнь и образ жизни людей.