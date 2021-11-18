По предварительным сведениям, в Афганистане двое граждан Армении: пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтверждает распространенную ранее Минобороны России информацию о том, что среди эвакуируемых из Афганистана на российских самолетах есть в том числе и граждане Армении. Пресс-секретарь МИД сообщил Арменпресс, что, по предварительной информации, в рамках операции эвакуируются двое граждан Армении.

«Это предварительная информация», - сказал он, добавив, что сообщит при наличии дополнительных подробностей.

Ранее Минобороны России сообщило, что 18 ноября по поручению президента РФ три военно-транспортных самолета ВВС России вылетели из аэропорта Чкаловский в Афганистан для эвакуации более 380 граждан из России, Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Украины и Афганистана. На борту самолетов Ил-76 ВВС России также гуманитарная помощь.