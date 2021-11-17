Иран напряженность на армяно-азербайджанской границе считает опасной для всего региона

Иран обеспокоен боевыми действиями на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, призвав обе страны проявить сдержанность, не допустить расширения конфликта и его эскалации.

Саид Хатибзаде подчеркнул необходимость уважения международно признанных границ между двумя странами и призвал стороны решить проблемы мирным путем диалога.

Пресс-секретарь МИД Ирана нынешнюю напряженность, в контексте постепенного процесса установления мира и прогресса в регионе, назвал опасной. Он подтвердил, что Исламская Республика Иран, как и в прошлом, готова помочь сторонам в разрешении споров и установлении стабильности и безопасности в регионе.