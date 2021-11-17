Фрэнк Паллоне осудил агрессию Азербайджана, направленную против Армении

Фрэнк Паллоне, член Палаты представителей США и сопредседатель фракции Конгресса по делам Армении, в связи с агрессией Азербайджана выразил обеспокоенность эскалацией насилия против Армении.

«Эскалация насилия Азербайджана на армянской земле недопустима. Этот рост смертоносного насилия против Армении будет продолжаться до тех пор, пока Государственный департамент США и международное сообщество не предпримут немедленных и решительных дипломатических действий. Утверждения, что виноваты обе стороны, игнорируют тот факт, что азербайджанские войска атакуют суверенную территорию Армении и запугивают мирных жителей. Это умышленное нарушение международного права, и если не остановить его, оно еще больше воодушевит Алиева», - как сообщает «Арменпресс», написал Фрэнк Паллоне в Twitter.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.