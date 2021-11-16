Пашинян в беседе с Путиным подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подробно представил последние развития на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Республики Армения. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства.

Подтверждена приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.