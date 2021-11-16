Президент Армении обсудил с премьером сложившуюся вследствие азербайджанской военной агрессии ситуацию на границах

В связи с ситуацией, создавшейся на границах вследствие азербайджанской военной агрессии, президент Республики Армен Саркисян провёл телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, обсуждалось сложившееся в результате наступательных действий азербайджанской стороны положение. Премьер-министр сообщил сведения, касающиеся посягательств азербайджанских вооружённых сил в отношении границ и территориальной целостности Армении, а также представил предпринимаемые армянскими вооружёнными силами действия.

Аппарат президента Республики также находится в постоянной связи с руководителями соответствующих полномочных органов.

Имея в виду ранее запланированное участие президента Республики Армена Саркисяна в проходящем в Сингапуре авторитетном международном форуме The Bloomberg New Economy, сочтено целесообразным, чтобы президент Республики, используя также эту влиятельную международную платформу, представил в рамках форума вызывающую озабоченность ситуацию на границах Армении, сообщил о посягательствах азербайджанских вооружённых сил в отношении границ и территориальной целостности Армении, а также о проблеме возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. В конференции примут участие мировые лидеры, руководители международных организаций, глобальных корпораций и средств массовой информации.