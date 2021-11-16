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В Варшаве заявили, что войны с применением оружия между Польшей и Белоруссией не будет

В Варшаве заявили, что войны с применением оружия между Польшей и Белоруссией не будет

Лидер правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что войны с Белоруссией, скорее всего, не будет. Как передает Арменпресс, об этом он заявил во вторник в интервью Польскому радио, комментируя кризис на польско-белорусской границе.

"У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово - "скорее" - потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником", - сказал он.


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