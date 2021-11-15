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Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов

Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов

Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов․ Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство США в Киеве.

"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент (Джо - ИФ) Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, на этой неделе украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком подписали в США новую хартию о стратегическом партнерстве между странами.


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