Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов

Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов․ Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство США в Киеве.

"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент (Джо - ИФ) Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, на этой неделе украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком подписали в США новую хартию о стратегическом партнерстве между странами.