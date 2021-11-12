Армянские ученые получили право на участие в крупнейшей по финансированию научной программе ЕС

В Брюсселе 12 ноября между Республикой Армения и Европейским Союзом подписано Соглашение об участии Республики Армения в Рамочной программе исследований и инноваций Horizon Europe.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МОНКС, согласно соглашению, Республика Армения становится государством, полностью ассоциированным с программой Европейского Союза Horizon Europe, и армянские ученые получают право пользоваться возможностями, предоставляемыми программой научного сотрудничества, имеющей самое большое финансирование - 95,5 млрд евро.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян принял участие в онлайн-встрече, посвященной подписанию соглашения.

Соглашение подписали глава представительства Республики Армения при Европейском Союзе, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Королевстве Бельгия Анна Агаджанян и заместитель генерального директора Европейской комиссии по исследованиям и инновациям Сигне Рацо.

Заместитель министра Мартиросян отметил, что участие в программе Horizon Europe - это шаг вперед в развитии национальной исследовательской системы Армении, возможность получить новые знания и опыт.