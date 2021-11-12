Десятки людей погибли и ранены при взрыве в мечети на востоке Афганистана

Десятки людей погибли и получили ранения в результате взрыва в мечети в районе Спингар афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу в своей электронной версии сообщила местная газета Etilaat Roz со ссылкой на источники в регионе.

Как уточняется, инцидент произошел в 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

С момента захвата власти в Афганистане в августе радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) это уже пятый крупный взрыв в религиозном сооружении в стране. До этого теракты происходили в основном в шиитских мечетях, в результате чего в общей сложности более 250 человек погибли, сотни других получили ранения. В каждом из случаев ответственность за произошедшее брали на себя боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).